Θεούλης Λάουρι: Έκανε χειραψία με το «φάντασμα» του ΝτεΡόζαν! (vids)

Είναι φοβερό τυπάκι ο Κάιλ Λάουρι.

Ο γκαρντ των Ράπτορς θέλησε να κάνει τον κλασικό χαιρετισμό με την ομάδα του, αλλά στο τέλος έλειπε ο παίκτης που συνεργάζεται για να ολοκληρώσει το τελετουργικό.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν βρίσκεται στους Σπερς, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Κάιλ να το... κάνει λες και ο ΝτεΜάρ είναι δίπλα του.

Πάντως φάνηκε λες και είναι... φάντασμα.

Δείτε

Lowry still does the pregame handshake he had with DeRozan

(via @raptors)pic.twitter.com/15vRjlcsWZ

— Bleacher Report (@BleacherReport) 18 Οκτωβρίου 2018