Τίμησαν τη μνήμη του Πολ Άλεν οι Μπλέιζερς (pic)

Τον αείμνηστο Πολ Άλεν (ήταν για 30 χρόνια ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς) τίμησε η ομάδα από το Πόρτλαντ στο ματς με τους Λέικερς.

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο τοποθετήθηκε στην θέση που καθόταν ο Άλεν στα ματς των Μπλέιζερς για να τιμηθεί η μνήμη του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Πριν το ματς προβλήθηκε και ένα video από την ζωή του.

Ο Άλεν διαγνώσθηκε με καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Δευτέρα.

O Ντάμιαν Λίλαρντ επέλεξε να φορέσει παπούτσια με ηλεκτρική κιθάρα για να τον τιμήσει, αφού ο Άλεν ήταν λάτρης της ροκ μουσικής.

RIP Paul Allen@Dame_Lillard will be paying homage to the great Paul Allen with these kicks. Love being part of something special like this. Good luck fam! pic.twitter.com/z12ZzYEcNF

— Kickstradomis (@Kickstradomis) 19 Οκτωβρίου 2018