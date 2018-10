ΛεΜπρον: «Όταν πέφτετε θα περιμένετε να σας σηκώσουν τα 'αδέλφια' σας» (vid)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς δεν έχει απλά τον ρόλο του ηγέτη στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά συνολικά ηγείται του οργανισμού των Λέικερς. Άλλωστε το νεαρό της ηλικίας αρκετών παικτών τον οδηγεί να τους συμβουλεύει και να τους μιλάει συνέχεια. Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Κούζμα.

Ο νεαρός παίκτης της ομάδας του Λος Άντζελες βρέθηκε στο παρκέ και σηκώθηκε μόνο του. Τότε ο ΛεΜπρον μάζεψε όλους τους παίκτες και τους συγκεκριμένα τους είπε:

«Κάθε φορά που πέφτετε στο παρκέ θα μένετε κάτω. Ο 'αδελφός' σας θα έρθει να σας σηκώσει'».

"Anytime y'all fall, stay down. Your brother'll come pick you up." - @KingJames pic.twitter.com/E46MXQwDk4

