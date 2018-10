Σπουδαία εμφάνιση έκανε κόντρα στους Σίξερς ο Ζακ ΛαΒίν.

Ο ηγέτης των Μπουλς είχε 30 πόντους, αλλά η παράσταση του δεν έφτανε στην ομάδα του για να κατακτήσει τη νίκη.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του εντυπωσιακού ΛαΒίν

Zach LaVine puts up 30 PTS for the @chicagobulls in Philly. #BullsNation #KiaTipOff18 pic.twitter.com/CfEF15PjMd

— NBA (@NBA) 19 Οκτωβρίου 2018