Εκπληκτικός ήταν ο Τζοέλ Εμπίντ απέναντι στους Μπουλς.

Ο σέντερ των Σίιξερς δεν συνάντησε καμιά δυσκολία στο ματς με το Σικάγο και μέτρησε 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 μπλοκ.

Δεν... μπλέκεις με τον Τζοέλ!

Joel Embiid (30 PTS, 12 REB, 4 BLK) powers the @sixers to victory in their home opener! #HereTheyCome #KiaTipOff18 pic.twitter.com/lfRYz4Lsgl

— NBA (@NBA) 19 Οκτωβρίου 2018