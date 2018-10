Οι Ουόριορς «ξενερώνουν» με Careless Whisper και ο Κάρι δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας (vid)

Παίκτες των Ουόριορς κλήθηκαν να ακούσουν ένα τραγούδι και υποτίθεται να μαντέψουν ποιο είναι. Αυτό που πραγματικά γινόταν όμως ήταν ότι εκεί που ξεκινούσε το Sicko Mode του Τράβις Σκοτ με τον Ντρέικ και όλοι χαιρόντουσαν ξαφνικά έμπαινε το Careless Whisper του Τζορτζ Μάικλ.

Οι αντιδράσεις είναι πολλές και διαφορετικές. Σχεδόν όλοι ξενερώνουν, με τον Γκριν και KD πάντως να... αποδέχονται την αλλαγή. Εκείνος που απογειώνει το τραγούδι είναι ο Στεφ Κάρι που δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας.

Warriors weren't ready for the switch up

(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/f1nrKCGlut

— Bleacher Report (@BleacherReport) 18 Οκτωβρίου 2018