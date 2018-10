Το επίσημο ντεμπούτο με την φανέλα των Λέικερς πραγματοποίησε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απέναντι στους Μπλέιζερς.

Ο «βασιλιάς», σημείωσε και το πρώτο του επίσημο καλάθι με την ομάδα του Λος Άντζελες περίπου 3 λεπτά μετά το τζάμπολ κι αφού πρώτα έκλεψε, στη συνέχεια κάρφωσε για να... σπάσει το ρόδι με την φανέλα των Λέικερς!

LeBron James THROWS IT DOWN for the @Lakers!

: #LakeShow x #RipCity

: @NBAonTNT pic.twitter.com/l4VrJPpAzR

— NBA (@NBA) 19 Οκτωβρίου 2018