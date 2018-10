Έτσι θέλει να σπάσει το... μονοπώλιο του NCΑA η G-League! (pic)

Σε μια κίνηση που επιδιώκει να... σπάσει το μονοπώλιο του NCAA, όσον αφορά την προσέλκυση των κορυφαίων prospects στην χώρα προχωρά η G-League σύμφωνα με το ΕSPN.

Η G-League έφτιαξε ένα εναλλακτικό μονοπάτι από το One and Done του NCCA (υποχρεωτική η μονοετής θητεία στο ΝCAA για να μπεις στο draft του NBA).

Ανακοίνωσε πως θα προσφέρουν επιλεγμένα συμβόλαιο αξίας 125.000 δολαρίων στους παίκτες με την μεγαλύτερη προοπτική, οι οποίοι είναι τουλάχιστον 18 ετών και δεν είναι διαθέσιμοι για το draft του ΝΒΑ.

Αυτό το πρόγραμμα θα μπει σε εφαρμογή το καλοκαίρι του 2019.

Μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της προσέλκυσης των μεγάλων ταλέντων η G-League.

Already getting quite a few calls/texts from many of the top NBA agents. They're salivating at this development and think it will gain major traction. Also hearing from some of the major college programs who are understandably nervous & want to learn more https://t.co/pFDaw0EA0E

— Jonathan Givony (@DraftExpress) 18 Οκτωβρίου 2018