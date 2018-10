Η «41άρα» και τα ρεκόρ του εκπληκτικού Κέμπα! (vid)

«Όργια» έκανε ο Κέμπα Ουόκερ κόντρα στους Μπακς, αφού το κοντέρ σταμάτησε στους 41 πόντους.

Ο ηγέτης των Χορνετς ξεπέρασε την καλύτερη επίδοση παίκτη των «σφηκών» σε πρεμιέρα (άνηκε στον Ντελ Κάρι), αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.

Το χθεσινό ήταν το 10ο ματς στο οποίο πετυχαίνει 40+ με τη φανέλα των Χόρνετς, ισοφαρίζοντας έτσι τον χαρισματικό Γκλεν Ράις.

Kemba Walker drops a @hornets franchise record for a season-opener with 41 PTS at home. #Hornets30 #KiaTipOff18 pic.twitter.com/qWqI2Q3UKS

— NBA (@NBA) 18 Οκτωβρίου 2018