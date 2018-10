Δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το... δεξί την καριέρα του στους Λέικερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι Μπλέιζερς... υπέταξαν τους λιμνανθρώπους με 128-119 στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τη φετινή σεζόν. Το Πόρτλαντ έχει αναπτύξει μια πελατιακή σχέση με τον αντίπαλο του, αφού κόντρα στην ομάδα του Λος Άντζελες μετρά 16 σερί νίκες.

Ο «Βασιλιάς» είχε 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ τον ακολούθησε ο Χαρτ με 20 πόντους.

Για τους νικητές που έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους, ο συνήθης... ύποπτος Ντάμιαν Λίλαρντ είχε 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 24 μέτρησε ο Στάουσκας (5/8 τρίποντα) και 21 ο ΜαΚκόλουμ.

Μάλιστα οι Μπλέιζερς μετρούν 18 σερί νίκες σε πρεμιέρες μέσα στο Πόρτλαντ.

Poetry in motion... LeBron James' first basket with the @Lakers ! #PhantomCam pic.twitter.com/tnOQXXLJXH

JaVale McGee getting it done on both ends! #LakeShow #KiaTipOff18

Portland may have found its next great shooter in Nik Stauskas

That’s now 16 straight wins against the Lakers for the @trailblazers pic.twitter.com/6wTKp3yJVr

— Bleacher Report (@BleacherReport) 19 Οκτωβρίου 2018