Τα δαχτυλίδια που παραλαμβάνουν οι Πρωταθλητές του ΝΒΑ είναι μοναδικά. Ξεχωρίζουν με την ομορφιά τους και έχουν στοιχεία πάνω τους που για τους πρωταγωνιστές είναι ξεχωριστά.

Οι Ουόριος παρέλαβαν τα δικά τους για το περσινό πρωτάθλημα και το «HoopsHype» έφτιαξε ένα βίντεο που δείχνει όλα τα δαχτυλίδια από το 1988 και μετά.

Μοναδικό!

The NBA championship rings of the last 30 years. pic.twitter.com/T4oNHL1XTz

— HoopsHype (@hoopshype) 18 Οκτωβρίου 2018