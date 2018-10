Οι «σφήκες» επανέφεραν το παρκέ με τις κυψέλες! (pics & vid)

Οι Χόρνετς επέστρεψαν στο ίδιο παρκέ μετά από 21 χρόνια και το αποτέλεσμα στο γήπεδο ήταν μοναδικό. Οι κυψέλες που υπήρχαν κάτω από τις δύο μπασκέτες έδωσαν μια ξεχωριστή αισθητική και τα κολακευτικά σχόλια έπεσαν «βροχή στο διαδίκτυο».

Όλα θύμιζαν κάτι από... 90s' και επανέφεραν μνήμες από ένα... ΝΒΑ που όλοι λάτρεψαν και εύχονται να το κρατήσουν έτσι όλη την σεζόν.

#Hornets30 HERE. WE. GO.

Can't wait to see the best fans in the #NBA here tonight to witness the Hornets playing on this court for the first time since 1997 https://t.co/bGoa8pGfM0 pic.twitter.com/zqKenp0jqQ

— Charlotte Hornets (@hornets) 17 Οκτωβρίου 2018