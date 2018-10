Οι Σανς ξεκίνησαν δυνατά και ένας λόγος που έγινε αυτό ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ. Ο νεαρός γκαρντ του Φοίνιξ μέτρησε 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ δείχνοντας άγριες διαθέσεις για την φετινή σεζόν.

Devin Booker (35 PTS, 6 3PM, 7 AST) comes up big late for the @Suns in their home W! #TimeToRise #KiaTipOff18 pic.twitter.com/6al7tk4l3z

— NBA (@NBA) 18 Οκτωβρίου 2018