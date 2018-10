Εντυπωσιακός ο Μαριάνοβιτς που έχει σταματήσει πλέον να πηδάει! (vids)

Μπορεί οι Κλίπερς να μην τα κατάφεραν κόντρα στους Νάγκετς, αλλά ο Μαριάνοβιτς έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Σε 18 λεπτά που πάτησε παρκέ μέτρησε 18 πόντους και 8 ριμπάουντ δείχνοντας ότι φέτος ξεκινάει δυνατά την σεζόν. Εκτός από την αποτελεσματικότητα πάντως για ακόμα μια φορά εντυπωσίασε με τα καρφώματα του, χωρίς καλά καλά να σηκώνεται από το παρκέ.

Boban Marjanovic puts up 18 PTS, 8 REB for the @LAClippers at home. #ClipperNation #KiaTipOff18 pic.twitter.com/ozGx9M8PlP

— NBA (@NBA) 18 Οκτωβρίου 2018