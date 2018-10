Οι Μάβερικς δεν αντιστάθηκαν στις ορέξεις των Σανς που πέρασαν σαν σίφουνες με 121 -100 και μαζί «έπιασαν» και ένα ιστορικό ρεκόρ. Με τα 19 τρίποντα που πέτυχαν ισοφάρισαν το ρεκόρ σε πρεμιέρα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Our 19 three-pointers tie for the most by any team in a season opener in NBA HISTORY. #TimeToRise pic.twitter.com/WtyXO85D9e

— Phoenix Suns (@Suns) 18 Οκτωβρίου 2018