Απίστευτη τάπα του Άλεν σε Γκρίφιν (vid)

Η αλήθεια είναι πως έχουμε δει τον Μπλέικ Γκρίφιν να κάνει θεαματικά καρφώματα, αλλά και εξαιρετικά κοψίματα. Λίγες φορές τον έχουμε δει να τρώει μεγαλοπρεπέστατες τάπες, όπως αυτή που του έριξε ο Τζάρετ Άλεν. Και μιλάμε για τάπα την στιγμή που ο φόργουορντ των Πίστονς πήγε να καρφώσει, σε μια φάση που βάζει σοβαρή υποψηφιότητα ακόμα και για την κορυφή του πρώτου φετινού top-10.

Jarrett Allen erases Blake Griffin from Planet Earth for the second time in 9 days. pic.twitter.com/QprpiVP4Wo

— Rob Perez (@World_Wide_Wob) October 17, 2018