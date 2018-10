«Έριξε» την τιμή στο νέο του παπούτσι ο Μπολ (pic)

Έριξε την τιμή στο νέο του παπούτσι του ο Λόνζο Μπολ.

Η Big Baller Brand κυκλοφόρησε το ZO2.19, το οποίο θα φορά ο γκαρντ των Λέικερς στην δεύτερη σεζόν του στο ΝΒΑ.

Η τιμή του θα είναι στα 200 δολάρια, κάτι που σημαίνει πως βρίσκεται 295 δολάρια κάτω από το προηγούμενο (το ΖΟ2 Remix κόστιζε 495 δολάρια).

Δείτε τις φωτογραφίες από το Slam

Midfoot strap. Suede, leather and mesh. $200 price tag. Lonzo Ball's new signature sneaker, the BBB ZO2.19, is out now. https://t.co/EqPuyfmq4U pic.twitter.com/LXvKuDPz7I

— SLAM (@SLAMonline) 17 Οκτωβρίου 2018