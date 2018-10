Τα... έσπασε και έκανε αρνητικό ρεκόρ ο Ίρβινγκ! (pic)

Για ατελείωτη δράση, παίξε νόμιμα live στοίχημα με ακόμα καλύτερες αποδόσεις! (21+)

Παρόλο που οι Σέλτικς είχαν νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα στους Σίξερς, ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ.

Ο «Uncle Drew» τα... έσπασε στο πρώτο ημίχρονο, καθώς μέτρησε 0/8 σουτ (0/5 τρίποντα).

Με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε το αρνητικό ρεκόρ του στις περισσότερες σερί άστοχες προσπάθειες για τα πρώτα ημίχρονα των αγώνων σε regular season ή playoffs.

Οι Κέλτες έδειξαν πως έχουν ποιοτικότατο ρόστερ, αφού οι συμπαίκτες του (Τέιτουμ, Μόρις, Μπράουν, Ροζίερ) βγήκαν μπροστά και έτσι δεν στοίχισε η κακή μέρα του Ίρβινγκ.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 17 Οκτωβρίου 2018