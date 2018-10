Πρεμιέρα για το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου σήμερα, με τους Σέλτικς να υποδέχονται τους Σίξερς. Ο σέντερ των φιλοξενουμένων Τζοέλ Εμπίντ πέτυχε το πρώτο καλάθι της φετινής χρονιάς ανοίγοντας το σκορ μπαίνοντας στη ρακέτα και αφήνοντας τη μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

Joel Embiid scores the first basket of the 2018-19 NBA season! #KiaTipOff18

WATCH on @NBAonTNT pic.twitter.com/j5ldRS7Znk

— NBA (@NBA) October 17, 2018