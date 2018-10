Ρόντο: «Θέλω να γίνω ο πρώτος παίκτης που κερδίζει τίτλο με Λέικερς και Σέλτικς»

Παίκτες όπως ο Σακίλ, ο Γκάρι Πέιτον, ο Ντον Νέλσον, ο Ρικ Φοξ, ο Μπράιαν Σο έχουν παίξει και για τους Σέλτικς και για τους Λέικερς, αλλά κανείς δεν έχει καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα και με τις δύο ομάδες.

Ο Ράτζον Ρόντο θέλει να γίνει ο πρώτος που θα το καταφέρει αυτό και δεν το κρύβει.

«Χρειάζομαι ακόμα ένα δαχτυλίδι. Είναι απλό. Θέλω να γίνω ο πρώτος που θα κερδίσει πρωτάθλημα με τους δύο πιο σημαντικούς οργανισμούς που έχουν βγει στο μπάσκετ. Οπότε αφού έχω ένα με την Βοστόνη, θα ήθελα ένα και με τους Λέικερς».

Rajon Rondo wants to win a championship in LA! pic.twitter.com/TWkSRV8xcO

— LakeShow (@LA__LakeShow) 16 Οκτωβρίου 2018