Μπάτλερ: «Θα με γιουχάρουν, αλλά αυτό με κάνει να χαμογελάω περισσότερο» (vid)

Μπορεί ο Μπάτλερ και ο ιδιοκτήτης των Τίμπεργουλβς να συμφώνησαν σε μια προσωρινή λύση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κλίμα είναι και το καλύτερο μετά τα όσα έχουν γίνει. Ο Τζίμι Μπάτλερ λίγο πριν την έναρξη της σεζόν ρωτήθηκε για τυχόν αποδοκιμασίες προς το πρόσωπο του, παραδέχτηκε ότι τις περιμένει και απάντησε.

«Τις περιμένω. Εμπρός, γιουχάρετε με. Δεν θα αλλάξει τον τρόπο που παίζω. Θα με κάνει να χαμογελάω περισσότερο».

Oh Jimmy Butler is in petty mode all season long pic.twitter.com/Ebl6YKBPrC

— NBA Inside Stuff (@NBAInside_Stuff) 15 Οκτωβρίου 2018