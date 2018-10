Ανανεώνει με... 72.000.000 δολάρια ο Τέρνερ στους Πέισερς! (pic)

«Έδεσαν» τον Μάιλς Τέρνερ οι Πέισερς.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο σέντερ της Ιντιάνα θα συμφώνησε για τετραετές αξίας 72 εκατ. δολαρίων (επέκταση), ενώ μπορεί να φτάσει και τα 80.000.000 με τα μπόνους.

Πέρυσι ο Τέρνερ μέτρησε 12.7 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 1.8 μπλοκ.

Προσέχουν για να... έχουν οι Πέισερς και θέλησαν να... δέσουν τον βασικό σέντερ τους.

Pacers center Myles Turner has reached an agreement on a four-year, $72M contract extension that could rise to $80M with bonuses, league sources tell ESPN.

