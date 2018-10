Ελεύθερος ο Αζινσά, στους Πέλικανς ο Τζόνσον (pics)

Η regular season στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη βρίσκεται προ των πυλών και οι Κλίπερς ήλθαν σε συμφωνία με τους Πέλικανς για το trade των Τζόνσον και Αζινσά.

Έτσι, λοιπόν, ο Τζόνσον που αγωνίστηκε στους Κλίπερς την τελευταία τριετία έχοντας 5.4 πόντους μ.ό. θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πέλικανς αντί του Αλέξις Αζινσά, ο οποίος μέτρησε 5.3 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ενώ αναμένεται να αποδεσμευτεί.

The Clippers have traded Wes Johnson to the Pelicans for Alexis Ajinca, per league sources. @TheAthleticNBA @WatchStadium

New Orleans is acquiring Clippers forward Wesley Johnson in a trade for center Alexis Ajinca, league sources tell ESPN. Clippers will waive Ajinca and guard Juwan Evans to get to 15 for opening night.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Οκτωβρίου 2018