Ο 38χρονος γκαρντ/φόργουορντ αποδέχθηκε την πρόταση των Σανς για το μίνιμουμ συμβόλαιο που αντιστοιχεί σε βετεράνους παίκτες και πλέον θα αποτελέσει τον μέντορα των νέων παικτών του Φίνιξ.

Την είδηση αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια με σχετικό tweet.

Crawford has agreed to a one-year deal with the Suns, league sources said. Crawford provides Phoenix with much-needed established leadership and production in backcourt. https://t.co/EGQpIEmqcq

