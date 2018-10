HoopsHype: «Στην 3η θέση της Ανατολής οι 76ers» (vid)

Συγκεκριμένα τοποθέτησε την ομάδα της Φιλαντέλφια στην 3η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, δηλαδή την ίδια θέση που είχαν και πέρυσι με ρεκόρ 52-30.

Από εκεί και πέρα κάνει ειδική αναφορά στην αθλητικότητα, το πλεονέκτημα που έχουν στα ματσαρίσματα, τους εξαιρετικούς ρολίστες και την έφεση στα ριμπάουντ.

Όσο για τα μειονεκτήματα; Το αν θα παραμείνουν υγιείς όλη τη σεζόν, το γεγονός ότι είναι επιρρεπείς στα λάθη, αλλά και στα χαμηλά ποσοστά από τη γραμμή των βολών.

HoopsHype breaks down the Philadelphia 76ers' strengths, weaknesses and 2018-19 projection: pic.twitter.com/V6Km0vL82V

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 15 Οκτωβρίου 2018