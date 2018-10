Πρόσφεραν συμβόλαιο στον Κρόφορντ οι Σανς! (pics)

Όπως ανέφεραν τα ΜΜΕ της Αριζόνα, οι Σανς θέλουν τον Κρόφορντ, τόσο για το γεγονός ότι ακόμα μπορεί να προσφέρει, όσο και για να λειτουργήσει ως μέντορας στα νέα παιδιά της ομάδας.

Ο 38χρονος γκαρντ/φόργουορντ δεν έχει απαντήσει ακόμα, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες!

Πέρυσι είχε 10,3 πόντους και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Τίμπεργουλβς.

The Phoenix #Suns have offered a contract to guard Jamal Crawford, according to @Gambo987. https://t.co/oISh7ALnKO

— Arizona Sports (@AZSports) 14 Οκτωβρίου 2018