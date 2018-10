Κανονικά ο Μπάτλερ στην πρεμιέρα των Τίμπεργουλβς στο ΝΒΑ! (pics)

Απ' ΄ότι φαίνεται μπαίνει στον «πάγο» η αντιπαράθεση του σταρ των «Λύκων» με τον οργανισμό της Μινεσότα και όπως είπε ο προπονητής της Μινεσότα, τον υπολογίζει κανονικά στην φετινή πρεμιέρα του ΝΒΑ και πιο συγκεκριμένα στο παιχνίδι των Τίμπεργουλβς κόντρα στους Σπερς εκτός έδρας.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε για το αν θα δώσει το «παρών» ο Μπάτλερ, ο Τομ Τίμποντο ήταν λιτός και περιεκτικός: «Ναι» είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για τον ίδιο τον Μπάτλερ; «Στην τελική εγώ θέλω να κερδίζω παιχνίδια» ήταν η δική του δήλωση στην προπόνηση των Τίμπεργουλβς.

"Yes." Thibs on if he expects Jimmy Butler to play on Wednesday in San Antonio.

"At the end of the day, I just wanna go out there and win basketball games." — Jimmy Butler



— @JimmyButler pic.twitter.com/0LLNhSivZw

14 Οκτωβρίου 2018