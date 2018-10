O ΛεΜπρόν ανέβηκε στο stage μαζί με τον Drake και τα... έσπασε! (vid)

Ο νέος «βασιλιάς» στην «πόλη των αγγέλων» ανέβηκε στο stage μαζί με τους δύο τραγουδιστές και άρχισε και εκείνος με τη σειρά του να... ραπάρει.

Φυσικά γνώρισε την αποθέωση από το κοινό του Λος Άντζελες, ειδικά τη στιγμή που έδειχνε να το απολαμβάνει και μάλιστα με το παραπάνω./

Δείτε τα σχετικά βίντεο.

Drake brought out Travis Scott and LeBron James to perform SICKO MODE in LA pic.twitter.com/AeSFxmsXZ4 — Rodeo (@RodeoTheAlbum) 14 Οκτωβρίου 2018

LeBron joined Drake & Travis Scott on stage at Staples!



(VIA @Jim_ICE)



pic.twitter.com/E2Xphi5yCg — Ballislife.com (@Ballislife) 14 Οκτωβρίου 2018

Drake brought out LEBRON and TRAVIS SCOTT for SICKO MODE (via mellany_sanchez/IG) pic.twitter.com/aeqRFQUlEA — Overtime (@overtime) 14 Οκτωβρίου 2018