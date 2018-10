Η προειδοποίηση του Μπραντ και η συγνώμη του Μούσκαλα για τον πατέρα του! (pic)

Συγκεκριμένα, ο νέος GM της ομάδας και πάλαι ποτέ παίκτης των 76ers σε επίσημη δήλωση είπε μεταξύ άλλων ότι «ενημερώθηκα για κάποιες ακατάλληλες και προσβλητικές θέσεις που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μπομπ Μούσκαλα, πατέρας του Μάικ. Μούσκαλα. Είναι απαράδεκτα και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στον οργανισμό μας. Έχοντας γνωρίσει τον Μάικ από τότε που ήταν rookie τη σεζόν 2013-14 , είμαι βέβαιος ότι αυτές οι θέσεις δεν αντανακλούν καθόλου τις δικές του προσωπικές πεποιθήσεις. Ο Μάικ ήταν ένας καλός συμπαίκτης και πρεσβευτής του μπάσκετ. Έχει την πλήρη υποστήριξη του οργανισμού μας. Αυτή η κατάσταση είναι επίσης μια υπενθύμιση στους παίκτες, τους προπονητές και το προσωπικό μας σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις - τόσο θετικές όσο και αρνητικές - των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα επανεξετάσουμε την κατάσταση και θα συζητήσουμε για την κατάλληλη χρήση των κοινωνικών μέσων στον οργανισμό μας».

Άμεση ήταν η απάντηση του ίδιου του Μάικ Μούσκαλα: «Πρώτα απ 'όλα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τα σχόλια του πατέρα μου. Ήταν απαράδεκτα και ακατάλληλα και δεν ανταποκρίνονται στο ποιος είμαι. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω συγγνώμη από τους 76ers και τους συναδέλφους μου σε όλο το NBA για την αναστάτωση που προκάλεσαν τα σχόλια του πατέρα μου».

