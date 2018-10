Ο λόγος για τους Γκάρι Πέιτον, Κάμερον Όλιβερ και Τσινάνου Ονουάκου, οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν να φοράνε τη φανέλα των Μπλέιζερς.

Δείτε το σχετικό «τιτίβισμα» του Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Portland has waived Gary Payton, Cameron Oliver and Chinanu Onuaku, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 Οκτωβρίου 2018