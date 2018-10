O Νοά έπαιρνε 1,36 εκατομμύρια δολάρια για κάθε παιχνίδι! (pic)

Αν κάνουμε και... πιο ψιλά την παρουσία του Γάλλου σέντερ στη Νέα Υόρκη, οι αριθμοί αφήνουν το στόμα... ανοικτό! Συγκεκριμένα βρέθηκε 1.057 λεπτά στο παρκέ στα 53 ματς που φόρεσε τη φανέλα των Νικς.

Όπερ και σημαίνει ότι λάμβανε για κάθε παιχνίδι 1,36 εκατομμύρια δολάρια ή αν προτιμάτε 68.685 δολάρια για κάθε λεπτό συμμετοχής!

Είπατε... κάτι;

Joakim Noah’s tenure with Knicks:

53 games played

1.057 minutes on the court

$72.59 million earned

$1.36 million per game

$68,685 per minute on the court

— Emiliano Carchia (@Carchia) 13 Οκτωβρίου 2018