Ο Ντόντσιτς έκανε... copy paste την κίνηση που έκανε στα 15 του! (vid)

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την εθνική Σλοβενίας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του στην preseason, έχοντας 18 πόντους και 4 ασίστ στον αγώνα των Μάβερικς με τους Χόρνετς.

Μάλιστα η κίνηση και η πάσα που έβγαλε στον Γουέσλι Μάθιους και τον βρήκε ελεύθερο για τρεις ήταν... copy paste με μια αντίστοιχη φάση στα 15 του χρόνια, όταν συμμετείχε στο πρωτάθλημα U18 με τη «Βασίλισσα»!

Luka Doncic at age 15 (in the Spanish U18 championship with Real Madrid) and Luka Doncic at age 19 with Dallas pic.twitter.com/SRgXHbhehM

— Austin Green (@LosCrossovers) 13 Οκτωβρίου 2018