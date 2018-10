Έκαναν... πλάκα στους Καβς οι Γκρίφιν-Ντράμοντ! (vid)

Εντυπωσιακοί ήταν οι Μπλέικ Γκρίφιν και Αντρέ Ντράμοντ στο ματς της preseason με τους Καβαλίερς.

Ο πρώτος σκόραρε 29 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ στην άνετη νίκη της ομάδας του, ενώ ο Αντρέ είχε 21 με 15 ριμπάουντ

Το Ντιτρόιτ στηρίζει πολλά για άλλη μια σεζόν στο ισχυρό δίδυμο των Γκρίφιν-Ντράμοντ και αναζητά την επιστροφή στα playoffs.

Δείτε τα καλύτερα τους

Blake Griffin (29 PTS) & Andre Drummond (21 PTS, 15 REB) dominated the paint in the @DetroitPistons win! pic.twitter.com/xqMnf9RRDR

— NBA TV (@NBATV) 13 Οκτωβρίου 2018