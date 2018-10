Απέφυγε τον «βομβαρδισμό» ερωτήσεων για τον Μπάτλερ ο Τάουνς (vid)

Πρόσφατα ο Τζίμι Μπάτλερ έκανε την προπόνηση των Τίμπεργουλβς άνω - κάτω και στην συνέχεια έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη στο «ESPN».

Η ομάδα της Μινεσότα βρίσκεται στο Μιλγουόκι για το ματς με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Τάουνς δέχθηκε... βομβαρδισμό ερωτήσεων για όσα συμβαίνουν στην ομάδα του.

Όσο και να επέμεναν οι δημοσιογράφοι για να μάθουν κάτι, τόσο εκείνος έδειχνε ενοχλημένος και απέφευγε να απαντήσει, τονίζοντας πως το μόνο που τον νοιάζει είναι να δουλέψει στις προπονήσεις και η ομάδα του να κάνει νίκες.

KAT answers questions ahead of preseason action: “I’m happy to play basketball with anybody"

(via @fsnorth)pic.twitter.com/3fTb5Wjx2y

— Bleacher Report (@BleacherReport) 12 Οκτωβρίου 2018