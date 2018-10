Στίβενς: «Πιθανός ο περιορισμός στον χρόνο συμμετοχής του Χέιγουορντ»

Πιθανό να μην δούμε τον Γκόρντον Χέιγουορντ πολλά λεπτά στο παρκέ στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Μπράντ Στίβενς τόνισε πως ίσως υπάρξει περιορισμός στα λεπτά συμμετοχής του παίκτη για τα πρώτα ματς της regular season, όμως τόσο αυτός όσο και ο Κάιρι Ίρβινγκ θα παίξουν σε back to back παιχνίδια.

Ο «Uncle Drew» έχασε τα playoffs πέρυσι λόγω του τραυματισμού του στο αριστερό γόνατο, ενώ ο Χέιγουορντ έμεινε εκτός για όλη τη σεζόν,μετά τον φρικιαστικό τραυματισμό του στην πρεμιέρα με τους Καβς.

