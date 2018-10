Συνεχίζει τα εκπληκτικά videos για τις ομάδες του ΝΒΑ, το ΤΝΤ.

Αυτή τη φορά σειρά πήραν οι Σπερς, οι οποίοι βρίσκονται στην Άγρια Δύση.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν βγαίνει από το σαλούν με το λάσο του cowboy, ενώ ο Γκρεγκ Πόποβιτς έχει το ρόλο σερίφη.

Μαζί τους οι Τιμ Ντάνκαν, Μανού Τζινόμπιλι και η μασκός της ομάδας, ενώ... καταζητούμενος είναι ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Απολαύστε

NBA faces in new places: @DeMar_DeRozan arrives in San Antonio pic.twitter.com/3uMTfhJod4

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 12 Οκτωβρίου 2018