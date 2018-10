Όσοι θέλουν να πάρουν τους Νικς στο ΝΒΑ2Κ19, θα πρέπει να γνωρίζουν πως το rating της ομάδας δεν είναι και τόσο υψηλό.

Η περσινή πορεία της ομάδας σε συνδυασμό και με τις κινήσεις του καλοκαιριού, έκαναν τους υπεύθυνους του video game να δώσουν rating 79 στον σύλλογο της Νέας Υόρκης.

Δείτε το video της παρέας του Πορζίνγκις

