Η έναρξη της regular season πλησιάζει και το ΤΝΤ είχε την ιδέα για ένα φανταστικό video.

Πρωταγωνιστεί ο Καουάι Λέοναρντ, ενώ ένας δεινόσαυρος προσπαθέι να... κρύψει την σκέψη του ηγέτη των Ράπτορς να πάει στους Λέικερς.

Την εμφάνιση τους κάνουν ο ράπερ Drake (υποστηρικτής της ομάδας) και Κάιλ Λάουρι.

Απολαύστε το

NBA faces in new places: Kawhi lands in the North. pic.twitter.com/cA4MaxXLjx

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 11 Οκτωβρίου 2018