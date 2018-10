Την είδηση αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια εξηγώντας ότι ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα βρεθεί στο πλάι του ομοσπονδιακού τεχνικού των ΗΠΑ και προπονητή των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Μαζί τους ο προπονητής των Ιντιάνα Πέισερς, Νέιτ Μακ Μίλαν, όπως επίσης και ο τεχνικός του Βιλανόβα, Τζέι Ράιτ.

Gregg Popovich has selected Warriors’ Steve Kerr, Pacers‘ Nate McMillan and Villanova’s Jay Wright as assistant coaches for USA Basketball staff.

