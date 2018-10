Μπάτλερ: «Η σχέση μου με τους Τίμπεργουλβς δεν θα φτιάξει» (vid)

Ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ δεν αποποιήθηκε της ευθύνης του για το ξέσπασμά του στην πρώτη του προπόνηση με τους Τίμπεργουλβς και παραδέχθηκε τα όσα έγιναν στο «ESPN».

«Πολλά από όσα ειπώθηκαν είναι αλήθεια. Δεν έχω παίξει μπάσκετ εδώ και λίγο καιρό και είμαι παθιασμένος. Λατρεύω το παιχνίδι και δεν το κάνω για κανέναν άλλο λόγο, εκτός από το να ανταγωνιστώ με τους καλύτερους και να αποδείξω ότι μπορώ. Όλα μου τα συναισθήματα βγήκαν στη φόρα. Ήταν ο σωστός τρόπος; Όχι. Αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Αυτός είμαι εγώ. Ό,τι έγινε ήταν ειλικρινές. Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα. Όλοι φοβούνται τόσο πολύ να είναι ειλικρινείς. Όταν δεν αρέσει σε κάποιον το πως είμαι στην προπόνηση, έρχεται καταπάνω μου, μού λέει κάτι δεν θα το πάρω προσωπικά, δεν είναι προσβολή. "Τζίμι δεν θα έπρεπε να το κάνεις αυτό", "Ναι, ίσως έχεις δίκιο"».

Στην συνέχεια στάθηκε στον Τάουνς και την... τεταμένη σχέση τους. «Είμαι σκληρός μαζί του; Ναι, αυτός είμαι. Δεν είμαι ο πιο ταλαντούχος παίκτης στην ομάδα. Ποιος είναι αυτός; Ο ΚΑΤ. Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός; Ο Ουίγκινς. Ποιος παίζει πιο σκληρά; Εγώ. Δεν πήγα καταπάνω τους. Ένας ήρθε σε μένα, ο ΚΑΤ, και μού είπε ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό».

Όσο για το αν οι σχέσεις του με την ομάδα έχουν φτιάξει, αφού επέστρεψε στις προπονήσεις, ο Μπάτλερ μάλλον... δυναμίτισε κι άλλο το κλίμα με αυτό που είπε. «Ο κόσμος το πιστεύει αυτό. Ίσως να το πίστευα κι εγώ. Αλλά δεν θα συμβεί, δεν θα φτιάξει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Το πιστεύω; Όχι».

Jimmy Butler talked to @Rachel__Nichols about the incident with Karl-Anthony Towns during practice today. pic.twitter.com/Rje1IIV2oH

— ESPN (@espn) 10 Οκτωβρίου 2018