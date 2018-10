Η ομάδα του Λος Άντζελες ήταν επιβλητική κόντρα στους πρωταθλητές του ΝΒΑ και πήρε μια άνετη νίκη για την preseason, υπό το βλέμμα των Κόμπι, Σακίλ και Μάτζικ Τζόνσον.

Ο «Βασιλιάς» έμεινε στους 15 πόντους και πήρε 10 ριμπάουντ, αλλά ο Ίνγκραμ διέπρεψε με 26 πόντους.

Ο Κούζμα μέτρησε 22 πόντους, ο Κάλντγουελ-Πόουπ 20 και ο Στέφενσον 10.

Από την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ, ο Κάρι σημείωσε 23 πόντους, ο Τόμπσον 20 και ο Ντουράντ 18 και πήρε 12 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-34, 61-57, 101-92, 123-113.

Lakers defeat the Warriors in Las Vegas, 123-113, behind 26 points from Brandon Ingram and LeBron's first half double-double #LakersWin pic.twitter.com/UyLiwwZ8pY — Los Angeles Lakers (@Lakers) 11 Οκτωβρίου 2018

Great seeing Laker legend @SHAQ at tonight's @Lakers vs Warriors preseason game. pic.twitter.com/DAFKacL6rM — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 11 Οκτωβρίου 2018

That's 4 treys for Klay : @ESPNNBA pic.twitter.com/LEjL6WfveM — Golden State Warriors (@warriors) 11 Οκτωβρίου 2018