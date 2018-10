Για ένα πράγμα ξεχωρίζει ο Πάου Γκασόλ και το οποίο τον κρατάει τόσα χρόνια στον αφρό. Είναι το ό,τι ξέρει πολύ μπάσκετ παρά το ύψος του. Ο Ισπανός σέντερ μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ, όπως να δώσει μια εξαιρετική alley-oop πάσα, όπως αυτή στον Ρούντι Γκέι στο ματς με τους Χοκς. Την κατάληξη της φάσης, ας την δείτε στο βίντεο.

Pau Gasol & Rudy Gay combine for the alley-oop! #NBAPreseason on League Pass pic.twitter.com/iHH55Nj1tk

— NBA (@NBA) October 10, 2018