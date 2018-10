Προπονήθηκε με τους Τίμπεργουλβς ο Μπάτλερ! (pic)

Όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι στο ESPN, ο All Star γκαρντ προπονήθηκε με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς βάζοντας... νέα δεδομένα στην υπόθεση!

Μπορεί οι τελευταίες πληροφορίες να τον ήθελαν εκτός ομάδας χωρίς να είχε καμία διάθεση να επιστρέψει στους «Λύκους» αλλά απ' ότι φαίνεται ο Τομ Θιμποντό... δικαιώνεται μιας και ήταν εκείνος που είχε αναλάβει να τον μεταπείσει!

Τι σημαίνει αυτό; Εάν και εφόσον δεν βρεθεί το κατάλληλο trade, δεν αποκλείεται ο Μπάτλερ να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Μινεσότα!

Jimmy Butler practiced with the Timberwolves today, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 Οκτωβρίου 2018