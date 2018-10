Tα υψηλότερα draft picks που δεν παίζουν στο ΝΒΑ (vid)

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού έγινε pick στο νούμερο 13 του Draft το 2016 από τους Σακραμέντο Κινγκς, στην υψηλότερη θέση που έχει επιλεγεί ποτέ Έλληνας παίκτης ωστόσο δεν κατάφερε να... μακροημερεύσει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη κι επέστρεψε στην Ευρώπη.

Πλέον φιγουράρει στη λίστα των υψηλότερων draft picks που δεν αγωνίζονται στο ΝΒΑ μαζί με παίκτες όπως ο Άντριου Μπόγκουτ, ο Γιαν Βέσελι, ο Αμάρε Στούνταμαϊρ και ο Άντονι Ράντολφ.

Άντονι Ράντολφ: Νο.14, 2008 (Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανία)

Ερλ Κλαρκ: Νο.14, 2009 (Μπουντούτσνοστ, Μαυροβούνιο)

Τζούλιαν Ράιτ: Νο.13, 2007 (Λεβαλουά, Γαλλία)

Γιώργος Παπαγιάννης: Νο.13, 2016 (Παναθηναϊκός)

Χίλτον Άρμστρονγκ: Νο.13, 2006 (Μπνέι Χερλίγια, Ισραήλ)

Ρόμπερτ Σουίφτ: Νο.12, 2004 (Θίρκουλο Χιχόν, Ισπανία)

Τζέισον Τόμπσον: Νο.12, 2008 (Σιτσουάν, Κίνα)

Φραν Βάσκεθ: Νο.11, 2005 (Σαραγόσα, Ισπανία)

Τζίμερ Φριντέτ: Νο.10, 2011 (Σανγκάι, Κίνα)

Μπράντον Τζένινγκς: Νο.10, 2009 (Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Ρωσία)

Αμάρε Στούνταμαϊρ: Νο.9, 2002 (Χάποελ Ιερουσαλήμ, Ισραήλ)

Τζο Αλεξάντερ: Νο.8, 2008 (Μπεσίκτας, Τουρκία)

Γιαν Βέσελι: Νο.6, 2011 (Φενέρμπαχτσε, Τουρκία)

Γι ΖιανΛιάν: Νο.6, 2007 (Γκουαντόνγκ, Κίνα)

Ντέρικ Ουίλιαμς: Νο.2, 2011 (Μπάγερν Μονάχου, Γερμανία)

Άντριου Μπόγκουτ: Νο.1, 2005 (Σίντνεί Κινγκς, Αυστραλία)

These are the highest NBA draft picks playing overseas right now. pic.twitter.com/YnYpa3fHuG

— HoopsHype (@hoopshype) 10 Οκτωβρίου 2018