Κάνει τόσο γρήγορα τις κινήσεις και τις ντρίμπλες που δεν καταλαβαίνεις αν έκανε βήματα ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας ξέφυγε με ντρίμπλα πίσω από την πλάτη και το έσταξε. Μόνο που έκανε ένα επιπλέον βηματάκι από το κανονικό.

Δείτε την κίνηση του

Do you think this move by Harden is a travel? pic.twitter.com/g1yZ7ooUEk

— Ballislife.com (@Ballislife) 10 Οκτωβρίου 2018