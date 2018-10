«Πυροβολούσαν» από παντού οι Ρόκετς (vid)

Οι Ρόκετς επικράτησαν με άνεση, όπως αναμενόταν άλλωστε, των Σαρκς από την Κίνα με 128-86, ωστόσο όλοι στάθηκαν στον αριθμό τριπόντων που πέτυχε ο Χάρντεν και η παρέα του. Συγκεκριμένα οι «ρουκέτες» επιχείρησαν όχι ένα και δύο αλλά 66 τρίποντα και ευστόχησαν στα 28 από αυτά. Ο Τάκερ είχε 6/11, ο Ένις 1/4, ο Πολ 3/8, ο Χαρντεν 9/14, ο Γκριν 3/10, Κλαρκ 4/6, ο Καμπόκλο 0/4, ο Έντουαρντς 2/6 και ο Σάμπσον 0/3!

