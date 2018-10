Ασταμάτητος ο Τζορτζ με 19 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο (vid)

Σαν να έπαιζε μόνος του απέναντι στους Μπακς ήταν στο πρώτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης για την preseason ο φόργουορντ των Θάντερ, Πολ Τζορτζ. Συγκεκριμένα στα 12 λεπτά λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ, ο Τζορτζ πέτυχε τους 19 από τους 27 πόντους της ομάδας του, έχοντας 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 5/6 βολές, ενώ ολοκλήρωσε αυτή την εξαιρετική του εμφάνιση στο πρώτο δωδεκάλεπτο με 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα!

Paul George gets out to 19 1st Q points in OKC! #NBAPreseason pic.twitter.com/9WRxHzXz3q

— NBA (@NBA) October 10, 2018