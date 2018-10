Εκεί που καθόταν ο 33χρονος φόργουορντ, που φορά πια την φανέλα των Λέικερς, έγινε χώρος για τις πετσέτες των Καβαλίερς.

Ο ρεπόρτερ των «ιπποτών», Τζο Βάρντον, δημοσίευσε στο twitter εικόνες από τα αποδυτήρια της «Quicken Loans Arena» κι έδειξε του λόγου το αληθές.

For those wondering, there is no “who has LeBron’s locker’ in the new Cavs’ room. Totally revamped pic.twitter.com/pcX4AnPOfT

— Joe Vardon (@joevardon) 6 Οκτωβρίου 2018