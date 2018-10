Προσπάθησε να... κατεδαφίσει τον Τζάρετ Άλεν ο «σεσησμένος» dunker Μπλέικ Γκρίφιν, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο παίκτης των Νετς σηκώθηκε εντυπωσιακά και του... έσβησε τα φώτα.

Απολαύστε τη φάση

Blake tried to put Jarrett Allen on a poster

NOPE pic.twitter.com/q9HYDlAZYx

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 8 Οκτωβρίου 2018