Θεούλης Μονκ: Έβαλε σημείωμα για να μην ξεχάσει ξανά τη φανέλα του! (vid)

Ξεχασιάρης ήταν ο Μαλίκ Μονκ στο ματς με τους Χιτ πριν λίγες μέρες, αφού ο γκαρντ των Χόρνετς ξέχασε τη φανέλα του στα αποδυτήρια και γύρισε να την πάρει κατά τη διάρκεια του ματς.

Αυτό θέλησε να αποφύγει στο παιχνίδι με τους Μπουλς και έτσι έβαλε ένα σημείωμα για να μην έχουμε ξανά... δράματα.

Δείτε το video που τράβηξε ο συμπαίκτης του Ντεβόντε Γκράχαμ

There's no way Malik Monk forgets his jersey again tonight

(via @Devonte4Graham) pic.twitter.com/JjutUAEjAF

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 8 Οκτωβρίου 2018